В Австрии выросли антисемитские настроения

Количество антисемитских инцидентов в Австрии в прошлом году достигло 585. Это самый высокий показатель за 19 лет, когда эта статистика обрабатывалась еврейской общиной в Австрии (IKG). Увеличение примерно на шесть процентов по сравнению с предыдущим годом также связано с пандемией, пишет еврейская община в своем отчете.

Хотя в начале пандемии было зарегистрировано несколько случаев антисемитских инцидентов, скачок произошел в ноябре, когда вспыхнули протесты против правительственных мер в связи с пандемией. «Неконтролируемая антисемитская ложь распространялась, особенно в Интернете и на многих демонстрациях», – написал генеральный директор IKG Оскар Дойч. Люди с желтыми шестиконечными звездами на груди также принимали участие в акциях протеста, в которых протестующие пытались сравнить свое положение со стигматизацией евреев нацистами во время Второй мировой войны.

Примерно 40 процентов антисемитских действий или нападений имели место на фоне политического правого экстремизма, 15 процентов – выступления крайне левых, еще 13 процентов не дружественных в отношении евреев действий были идентифицированы как действия, продиктованные исламизмом.

В 2020 году в Австрии было зарегистрировано 11 физических нападений на евреев, что почти вдвое больше, чем в 2019 году. В августе нападению подвергся глава еврейской общины Граца. Кроме того, по данным IKG, в прошлом году было зарегистрировано 22 случая угроз, 53 случая материального ущерба, 135 обобщающих антисемитских высказываний и 364 оскорбления.

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 26.04.21

«Глубоко разочарованы»: Россия выслала помощника итальянского военного атташе. / Германию и США захлестнула волна поддельных справок о прививках и ПЦР-тестах. / В Германии медсестра подменила вакцину от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»