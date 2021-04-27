Береговая охрана Испании обнаружила 14 мертвых мигрантов

Испанская береговая охрана обнаружила в понедельник на Канарских островах корабль, на борту которого находились семнадцать мигрантов. Три человека на борту были живы, спасатели доставили их в больницу. Как сообщает Reuters, у одного из них было сильное обезвоживание.

Береговая охрана обнаружила судно к югу от острова Эль Йерро. По данным AFP, все находившиеся на борту были выходцами из стран Африки.

К югу от того же острова 11 апреля спасатели обнаружили корабль с четырьмя мертвыми мигрантами. Еще девятнадцать были доставлены в больницу.

Число мигрантов, желающих попасть из Северной Африки на Испанский архипелаг в Атлантическом океане, с осени прошлого года увеличивается. С начала января до конца марта на Канарские острова прибыло около 3400 из них, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает AFP, плавание от побережья Марокко до Канарских островов опасно из-за сильных морских течений. Суда с мигрантами также часто переполнены и находятся в плохом состоянии или вовсе не подходят для такого рода путешествий. Некоммерческая организация Caminando Fronteras заявляет, что 1851 человек погиб в море в прошлом году по пути на Канарские острова.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 27.04.21

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