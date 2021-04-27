ЕС подает в суд на AstraZeneca за несвоевременные поставки ковидной вакцины

Европейский Союз объявил, что он подал в суд на производителя AstraZeneca за невыполнение своих обязательств по поставкам вакцины против Covid-19. Шведско-британская группа уже высказала по поводу иска и назвала его необоснованным.

«Условия контракта (подписанного Брюсселем от имени государств-членов) не были соблюдены, и компания не смогла реализовать надежную стратегию для обеспечения своевременных поставок », – считают представители Европейской комиссии.

В первом квартале AstraZeneca поставила в страны ЕС только 30 миллионов доз из 120 миллионов, обещанных по контракту. Во втором квартале производитель намерен предоставить только 70 миллионов из 180 миллионов, запланированных изначально.

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 27.04.21

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