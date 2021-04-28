Несколько отставных генералов и действующие офицеры в открытом письме пригрозили Макрону гражданской войной

Две дюжины отставных французских генералов, десятки офицеров и сотни рядовых подписали открытое письмо президенту и правительству Франции. Они протестуют против исламизации страны, которая, по их словам, разрушает французское общество. Министр обороны Франции Флоренс Парли воззвание не поддержала и назвала его «безответственным».

«Времена плохие, и Франция находится в смертельной опасности. Мы – даже в отставке – остаемся солдатами республики, и мы не можем оставаться равнодушными к нашей прекрасной стране», – пишут генералы в письме к руководству французского государства, опубликованном в правом еженедельнике Valeurs Actuelles.

После других патриотических фраз солдаты перечисляют опасности, которые они видят. Говорят, что их беспокоит раздробленность общества и враждебность, которую, по их словам, исламисты приносят в его отдельные общины, которые они называют полчищами из пригорода.

Авторы письма говорят о дискриминации и расизме, что, по их мнению, в конечном итоге приводит к ненависти между отдельными этническими и религиозными группами.

Они заявляют, что конституция, гарантирующая свободу религии и равенство для всех граждан, больше не действует в некоторых частях Франции.

«Уровень насилия растет. Кто бы мог подумать 10 лет назад, что учителю можно отрубить голову? Мы, всегда готовые отдать жизнь за свою страну, не можем просто стоять в стороне, – говорится в письме, которое вызвало большой переполох во Франции.

Авторы письма отмечают, что они не требуют изменений в конституции или законах, потому что для исправления сложившейся ситуации достаточно было бы должным образом обеспечить их соблюдение всеми группами населения.

Они упоминают равенство перед правосудием, свободу вероисповедания и тот факт, что население Франции должно быть дома в любой точке республики, в том числе в определенных районах, населенных иммигрантами.

Макрон назвал проблему по имени

Во Франции в последнее время все чаще и чаще говорят о проблеме, которую президент Эмануэль Макрон назвал исламским сепаратизмом.

Это касается районов – особенно пригородов больших городов, населенных иммигрантами и их потомками, – где живут люди, которые не чувствуют себя французскими гражданами, не уважают законы и конституцию страны и часто предпочитают исламский шариат. Они совершают преступления, совершают насилие и радикализируют себя по отношению к джихадистскому терроризму. Глава Елисейского дворца пообещал пресечь эти тенденции, но, по словам подписантов упомянутого письма, ему это не удается.

«Большинство наших сограждан потрясены вашим бездействием и виноватым молчанием. Если ничего не произойдет, в конечном итоге произойдет вспышка насилия в обществе и вмешательство наших активных товарищей, которые взяли на себя роль защиты ценностей нашей цивилизации и наших сограждан на нашей территории», – считают авторы письма власти.

Если президент и правительство что-то быстро не предпримут, по мнению авторов послания, разразится гражданская война и погибших будет тысячи.

Ссылки на крайне правых

По данным Franceinfo, некоторые генералы, подписавшие письмо, близки к Национальной ассоциации ультраправых политиков Марин Ле Пен, которую они также поддерживали в избирательных кампаниях. Ле Пен уже сообщила, что не была инициатором письма.

Министр обороны Франции Флоренс Парли назвала текст безответственным. Она добавила, что это – не голос армии, а частное мнение нескольких отставных генералов.

По данным Valeurs Actuelles, помимо 20 отставных генералов, письмо подписали 100 старших офицеров и более тысячи других военнослужащих.

Лидер крайне левых сил Жан-Люк Меланшон рассматривает письмо как «призыв к восстанию» и призывает активных солдат, которые поддерживают его, покинуть армию.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 28.04.21

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