В Испании 5000 человек пришли на концерт – не заболел никто

Массовые мероприятия могут быть безопасными, если будут предприняты все необходимые меры для предотвращения заражения коронавирусом. Так считают организаторы концерта испанской инди-поп-группы Love of Lesbian, прошедшего в Барселоне 27 марта, сообщает агенство «Евроньюс».

Тесты, проведённое через определённое время после мероприятия, выявили лишь шесть случаев заражения. Специалисты уверены, что в четырёх случаях инфекция была передана ещё до концерта. Два других случая не подтверждены.

Инфекционист Хосеп Мария Ллибре из Germans Trias i Pujol hospital говорит:

«Массовой передачи инфекции зарегистрировано не было. Анализируя редкие случаи заражения, мы пришли к выводу, что нет никаких признаков того, что люди заразились во время концерта. Показатель заражения вдвое ниже регистрируемого в целом по Барселоне за ту же неделю и среди той же возрастной группы».

На Палау Сант Жорди – многоцелевой крытой спортивной арене – собралось более 5 тысяч зрителей. Перед концертом все они прошли экспресс-тесты на COVID-19 и должны были носить не снимая маски FFP2, а вот социальной дистанции установлено не было. Зато улучшили вентиляцию, а также повысили пропускную способность туалетов и баров.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 28.04.21

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