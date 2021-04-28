Нидерланды снимают строгую изоляцию – теперь можно ходить в рестораны и бары

Спустя четыре месяца Нидерланды сделали большой шаг к нормальной жизни, пишет сервер Frankfurter Allgemeine Zeitung. В стране с населением 17,5 миллиона человек заканчивается строгая изоляция. Снимается ночной комендантский час, открываются магазины и службы. Через шесть месяцев рестораны и бары также будут открыты, хотя пока только на открытом воздухе, с 12:00 до 18:00. Люди могут приглашать свидания, хотя и в ограниченной степени, только двум незнакомцам в одном доме.

«Время закрытия ресторанов обозначено слишком рано. У меня огромное количество бронирований и большинство из них на 17.00. У людей будет совсем немного времени, чтобы сесть», – рассказала СМИ ресторатор Роми Мейерова из Зволле.

Поэтому она очень осторожна и осмотрительно закупает сырье, не делает больших запасов. «Когда в прошлом году мы смогли снова открыться, мы думали, что все кончено. Это была плохая оценка ситуации. Я рада, что мы возобновляем работу, но я думаю обо всем», – добавила она. Она извлекла уроки из предыдущего периода. У компании есть три пивных бака по 500 литров, но наполнен из них только один.

Праволиберальное правительство премьер-министра Марка Рютте решило ослабить меры по борьбе с коронавирусом, несмотря на предупреждения экспертов. Число инфицированных в стране остается высоким. В настоящее время за семидневный период мониторинга в среднем выявляется 220 инфицированных на 100 000 населения.

Больницы сообщают о высокой загруженности отделений интенсивной терапии, и количество госпитализаций по-прежнему не снижается. Однако Кабмин ожидает, что число инфицированных начнет уменьшаться по мере увеличения числа вакцинированных. На данный момент около пяти миллионов голландцев получили хотя бы одну дозу вакцины, что составляет почти 30 процентов взрослого населения.

На прошлой неделе голландские врачи предостерегли от переполненности больниц и объявили так называемый «черный код», если количество инфицированных не уменьшится. Черный код означает, что пациенты в больницах будут отсортированы в зависимости от того, кому будет оказана помощь, пояснил Дидерик Гоммер, председатель Ассоциации врачей интенсивной терапии. Гоммер добавил, что несколько больниц уже настолько переполнены, что черный код объявлен.

Кроме того, многие операции пришлось отменить из-за коронавируса. «К ним относятся не только операции на сердце, но и по поводу онкологии», – говорит Гоммер.

После снятия запрета голландцы, живущие в приграничных с Германией районах, опасаются занести болезнь из-за поездок за покупками в Германию. Район Хайнсберг в земле Северный Рейн-Вестфалия уже попросил граждан воздержаться от поездок и однодневных походов за покупками в Нидерланды.

Амстердам, Елена Васильева

Амстердам. Другие новости 28.04.21

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