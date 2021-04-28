Мужчина пришел на работу температурой и кашлем: ковидом заразились 22 человека

Власти Испании арестовали на Майорке 40-летнего мужчину, заразившего коронавирусом 22 человек. Мужчина не переставал ходить на работу, хотя у него проявлялись симптомы COVID-19, в том числе высокая температура, а начальство уговаривало его покинуть рабочее место и пройти обследование.

СМИ сообщают, что он также громко кашлял на рабочем месте, снял маску и кричал своим коллегам, что заразит их всех. По данным испанской полиции, расследование в конечном итоге выявило у мужчины коронавирусную инфекцию нового типа.

Непосредственно мужчина заразил восемь человек в фитнес-центре, где он работает, и косвенно 14 человек, когда инфекция распространилась на семьи коллег. Трое из инфицированных – дети в возрасте одного года.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 28.04.21

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