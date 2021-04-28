Индийский вариант коронавируса обнаружен в 17 странах мира

Так называемый индийский вариант вируса Covid-19 был выявлен по крайней мере в 17 странах по всему миру. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном бюллетене о ходе ковидной пандемии.

Мутация вируса, бушующего в Индии, также известная как вариант B.1.617, была обнаружена в более чем 1200 последовательностях, загруженных в международную базу данных Gisaid, напоминает ВОЗ. Страны, в которых он обнаруживался чаще всего, – Индия, США, Великобритания и Сингапур. Также этот вариант часто встречается в Бельгии, Швейцарии, Греции и Италии.

Вариант B.1.617, который имеет несколько «подвариантов», до сих пор был классифицирован как мутация «представляющая интерес», но еще не «вызывающая беспокойство», сообщают в ВОЗ. Пока нет информации, которая позволила бы обозначить его как более опасный, чем исходный вирус, поскольку он, к примеру, более заразен, смертоносен или устойчив к вакцинам.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 28.04.21

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