Октоберфест, скорее всего, отменят и в этом году

Немецкий пивной фестиваль Октоберфест, скорее всего, не состоится второй год подряд. Печальную новость всем любителям пенного сообщил премьер-министр Баварии Маркус Сёдер. По его мнению, событие маловероятно из-за коронавируса. Окончательное решение относительно всех фестивалей в федеральной земле будет принято в ближайшие дни.

«Мы проведем подробное обсуждение этого вопроса, но мы должны придерживаться тех объективных фактов, которые у нас есть сейчас. Я разделяю страх и скептицизм мэра, потому что мы видим разворачивающуюся пандемию», – цитирует Содера агентство Reuters.

Он добавил, что будут изыскиваться подходящие условия, при которых могут происходить некоторые мероприятия, но судьба Октоберфеста, вероятно, предрешена еще и потому, что это мероприятие часто посещают иностранцы.

Октоберфест проходит в Мюнхене на рубеже сентября и октября, и его корни уходят в 1810 год, когда впервые произошло массовое празднование по случаю свадьбы Людовика I Баварского.

Двухнедельное мероприятие приносит городу один миллиард евро. Обычно его посещают около шести миллионов человек, которые выпивают семь миллионов литров пива, съедают полмиллиона кур или 140 тысяч пар сосисок.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 29.04.21

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