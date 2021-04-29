ВОЗ: рано снимать ограничения, если не хотите повторения индийской истории

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг предупредила Европу: ослабление ковидных ограничений может привести к тому, что «ситуация, аналогичная индийской, может произойти где угодно».

ВОЗ утверждает, что серьезный кризис в области здравоохранения, который в настоящее время переживает Индия, может быть вызван так называемым индийским вариантом коронавируса, а также определенными формами поведения, такими как несоблюдение ограничений в отношении здоровья. «Это все еще огромная проблема в странах, где меры индивидуальной защиты ослаблены, где есть массовые собрания, где есть более заразные варианты и где охват вакцинацией все еще низкий, он может вызвать настоящий шторм в здравоохранении для систем здравоохранения любой страны», – предупредил директор Европейского регионального бюро ВОЗ во время виртуальной пресс-конференции.

Ханс Клюге напомнил примерно пятидесяти странам региона, что «индивидуальные и коллективные меры общественного здравоохранения и социальные меры остаются решающими факторами» для сдерживания пандемии в то время, когда число новых случаев в Европе значительно сокращается впервые за последние два месяца, цитирует чиновника ВОЗ «Фигаро».

Индийский вариант B 1.617, по данным ВОЗ, был обнаружен в 17 странах, в том числе в Европе. Пока как опасный он не классифицируется.

В Европейском регионе ВОЗ, который включает несколько стран Центральной Азии, полностью иммунизировано 7% населения. По данным международной организации, это больше, чем количество заболевших Covid-19 – 5,5% европейцев.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 29.04.21

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