Париж приступает к снятию ковидных ограничений

С понедельника, 3 мая, и по 30 июня во Франции будет происходить постепенная отмена ограничений, связанных со сдерживанием распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Согласно имеющейся на данный момент информации, с 3 мая в республике будет снято ограничение на поездки внутри страны.

С 19 мая комендантский час будет начинаться в 21:00 по местному времени (в настоящее время – в 19:00), а магазины, террасы и музеи, кинотеатры и театры будут открыты для публики с обязательным ограничением посадочных мест.

9 июня комендантский час будет начинаться во Франции с 23:00 по местному времени. Также будет разрешена работа в офисах, снова могут открыться кафе с обслуживанием внутри помещений, рестораны и тренажерные залы. Если эпидситуация будет благополучной, планируется разрешить спортивные и культурные мероприятия с участием до 5 000 человек – у всех участников должны быть «сертификаты здоровья», в низх должна содержаться информация о том, есть ли у человека привика, или отрицательный тест ПЦР, или сведения о том, что человек переболел коронавирусом. Туристам будет разрешено вернуться, также при условии наличия «сертификата здоровья».

На четвертом и последнем этапе, который начнется 30 июня, будет отменен комендантский час, но ночные клубы останутся закрытыми.

Постепенное ослабление ограничений зависит от ситуации в каждом департаменте Франции.

«Я очень надеюсь, что вся Франция сможет вернуться к нормальной жизни 19 мая. Это общенациональные меры, но мы сможем задействовать санитарные «срочные тормоза» в местах, где циркуляция вируса будет слишком высокой», – отметил Макрон в интервью региональной прессе Франции.

Напомним, что 3 апреля Франция ввела очередной локдаун из-за резкого увеличения числа случаев коронавируса. Общенациональный ночной комендантский час, который вступил в силу 16 января, в настоящее время действует с 19:00 до 6:00 по местному времени.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 30.04.21

Археологи обнаружили первую в мире мумию беременной женщины. / «Есть другие версии инцидента»: министр юстиции Чехии высказалась о взрывах во Врбетице. / «Забросаете меня тухлыми яйцами…» Посол США в Сербии назвал Николу Теслу американцем. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»