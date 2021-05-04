Во Французских Альпах в лавинах погибли пять человек

Пять человек погибли в понедельник, 3 мая, после обрушения двух лавин в разных частях Французских Альп. Три лыжника погибли утром в массиве Экрен в департаменте Верхние Альпы. Еще два человека попали под обрушение снега в департаменте Изер, сообщает агентство AFP.

По первоначальной информации, жертвами первой катастрофы стали инструктор по горным районам, а также мужчина и женщина лет тридцати, которых он сопровождал. На них обрушилась лавина, двигавшаяся по долине у горы Гранд-Руин, вершина которой находится на высоте 3765 метров над уровнем моря. Горнолыжники упали на 400 метров, их частично заваленные снегом тела нашли горные спасатели.

По пути к горе Эйлефройд другая группа лыжных альпинистов покоряла ледяное ущелье с помощью кошек. Их лыжи были привязаны к рюкзакам. «При спуске двух лыжников по склону под 45 градусов оторвалась пластина (снег), что привело к сходу лавины, в результате которой были сбиты четыре человека», – заявили в прокуратуре Гренобля. 54-летний мужчина и 49-летняя женщина не выжили инциденте, у третьего члена команды сломана рука, а четвертому удалось спастись. Обе жертвы жили на горном курорте Альп-д'Юэз и были инструкторами по лыжному спорту.

Третья лавина обрушилась в понедельник в районе Вальжуфри, в результате чего пострадали 4 человека6 в том числе один – серьезно, пишет Le Dauphiné Libéré.

Французское метеорологическое управление выпустило предупреждение для горных районов с желтой степенью угрозы, второй из четырех возможных. Предупреждение о сходе лавины будет действовать как минимум до вторника, пишет AFP.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 03.05.21

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