Европа изучает китайскую вакцину

Европейское агентство по лекарственным средствам объявило во вторник о запуске процедуры «непрерывного обзора» вакцины из китайской лаборатории Sinovac, которая открывает путь для возможного запроса на предстоящее разрешение в Европейском союзе.

Вакцина Sinovac, сделанная с помощью классического метода инактивации вируса, была разрешена для применения в феврале в Китае, а затем в Чили, Бразилии, Филиппинах, на Украине и в Турции.

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 04.05.21

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