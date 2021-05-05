В ЕС более четверти населения уже вакцинировано хотя бы одной дозой препаратов от коронавируса

Европейская комиссия выступила с похвалой в адрес более четверти населения ЕС, получившего хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19. Более 9% жителей Европейского союза в настоящее время полностью вакцинированы, сообщает агентство AFP. «Вакцинация в Европе ускоряется: мы только что прошли 150 миллионов вакцинаций [...] У нас будет достаточно доз, чтобы вакцинировать 70% взрослых в ЕС к июлю», – написала в Твиттере Урсула фон дер Лайен, глава исполнительной власти Европы.

Во Франции кампания вакцинации получила новый импульс с момента ее открытия в прошлую субботу для людей старше 18 лет с сопутствующими заболеваниями. 16 миллионов французов получили как минимум первую дозу, или 24% населения. Согласно графику, представленному правительством, 20 миллионов доз должны были быть введены к 15 мая, 30 миллионов – к 15 июня. По мнению исполнительной власти, это разумная цель, несмотря на недоверие к препарату от AstraZeneca, который французы в основном ставить не хотят – из-за боязни получить побочные эффекты в виде тромбозов.

Гордясь своей кампанией вакцинации, которая позволила 28% населения получить первую дозу, Германия готовится к возвращению к нормальной жизни. Все полностью вакцинированные жители страны, которые в настоящее время составляют 8% населения, смогут освободиться от определенных ограничений, таких как комендантский час в ночное время или ограничения на частные встречи, сообщает газета «Фигаро» в ежедневном дайджесте по ситуации с коронавирусом в Европе.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 05.05.21

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