Фермер передвинул пограничный камень, мешавший ему, и случайно сделал территорию Бельгии на 1000 квадратных метров больше

В Европе удалось избежать крупного дипломатического инцидента после того, как бельгийский фермер случайно переместил границу с Францией, в результате чего его родная страна стала примерно на 1000 квадратных метров больше. К счастью, местные власти заметили и исправили ситуацию.

Граница между Бельгией и Францией простирается на 390 миль (620 километров), и каменные маркеры, которые ее обозначают, мирно существуют уже более 200 лет.

Однако один из пограничных камней, заложенный в 1819 году, недавно оказался перемещен, сообщает CNN.

Считается, что фермер из бельгийского городка Эрклиннес передвинул мешающий ему камень на своей земле в более удобное место, не предвидя возможности международной неразберихи.

Смещение границы вдоль фермерского поля привело к случайному захвату Бельгией земли площадью около 1000 квадратных метров.

«Мы точно знаем, где раньше находился камень, рядом с деревом», – рассказал CNN Дэвид Лаво, мэр Эркленнеса, Бельгия. «В 2019 году, во время празднования 200-летия, они были очень точно геолокационированы.

«Камни были помещены сюда в 1819 году после поражения Наполеона, и на них указан год», – отметил чиновник.

Лаво добавил: «Мы все решим… мы собираемся найти человека, который переместил камень, чтобы избежать каких-либо проблем. Мне все еще нужно проверить, кто является владельцем земли».

Мэр подчеркнул, что местные власти по обе стороны границы стремятся урегулировать ситуацию быстро и мирным путем.

«Мы смеемся над призошедшим, это не очень серьезно», – сказал он. – Мы собираемся вернуть границу на место. Мы не собирались делать Бельгию больше, а Францию ​​меньше!»

Орели Велонек, мэр французского города Бузиньи-сюр-Рок, территория которого была отрезана, рассказала, что не видит проблемы в произошедшем.

«Наши две страны хорошо ладят, поэтому на данный момент не было серьезных опасений, – рассказала она. – Я полностью доверяю своему бельгийскому коллеге, который сделал все необходимое, чтобы решить вопрос с фермером. Мы попросили его вернуть камень, и если он не будет сотрудничать, то вмешается Министерство иностранных дел».

Два города находятся примерно на полпути на франко-бельгийской границе: Эркеллин – валлонский муниципалитет с чуть менее 10 000 жителей и Бузиньи-сюр-Рок – коммуна в северном департаменте Франции с населением около 400 человек.

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 05.05.21

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