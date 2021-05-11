Британия возобновляет международное сообщение

Международные поездки из Великобритании возобновятся 17 мая. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Борис Джонсон.

По словам Джонсона, международные поездки будут возможны в страны, внесенные в так называемый «зеленый список». Прием туристов из стран «зеленого списка» будет возможен без карантина.

В соответствии с «самым большим шагом» к нормальности, со следующего понедельника университеты снова откроются для очных занятий, все оставшиеся развлечения на свежем воздухе могут разрешаются. Также можно будет проводить некоторые более крупные мероприятия, включая конференции, театральные и концертные представления. Будет разрешен и ряд спортивных меропрятий, анонсировал Джонсон.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 10.05.21

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