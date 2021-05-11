Франция выходит из третьей волны коронавируса

Франция, кажется, одержала победу на третьей волной коронавирусной инфекции нового типа. Заболеваемость в стране неуклонно снижается и в понедельник, 10 мая, она достигла 3292 случаев за сутки – это минимальный показатель с 28 декабря 2020 года.

В интервью Le Parisien премьер-министр Франции Жан Кастекс сказал: «Мы наконец-то и надолго выходим из этого кризиса в области здравоохранения. Конечно, этот выход будет происходить постепенно, осторожно и под постоянным контролем. Но тенденция очевидна, мы достигаем своей цели, и это хорошие новости».

На вопрос о том, достаточно ли подготовлена ​​Франция к потенциальной четвертой волне, Кастекс сказал, что «ничего нельзя исключать», и страна должна сохранять «сверхбдительность, особенно путем контроля распространения вариантов, особенно на границах и там, где люди находятся в карантине».

Кастекс уточнил, что карантинные меры контроля были одними из самых строгих в Европе.

По данным за понедельник, общее количество подтвержденных случаев заболевания во Франции с начала пандемии превысило 5,7 миллиона, что является четвертым по величине показателем в мире после США, Индии и Бразилии, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 11.05.21

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