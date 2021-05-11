В Сан-Марино всех привили «Спутником V» и победили коронавирус

Применение российской вакцины «Спутник V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус и снизившей уровень инфицирования и смертность до нуля.

С таким заявлением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, сообщает «Евроньюс». По его словам, это государство не руководствовалось политическими мотивами при вакцинации. Один из примеров: в стране закрыто отделение больницы, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом.

В конце апреля Институт по социальной безопасности Сан-Марино сообщил о высокой эффективности вакцины «Спутник V». Массовая вакцинация в стране началась 1 марта. Прививки должны были получить 50 тысяч веловек.

Сан-Марино, Елена Васильева

Сан-Марино. Другие новости 11.05.21

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