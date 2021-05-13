Швейцария может открыть рестораны и ослабить ковидные ограничения с 31 мая

Швейцария надеется разрешить ресторанам открывать свои закрытые помещения с 31 мая, говорится в сообщении правительства страны. Это может произойти, если позволят цифры заражения, говорится в заявлении.

Правительство Швейцарии заявляет, что эпидемиологическая ситуация улучшается, судя по показателям заражений Covid-19, госпитализаций, а также нагрузки на отделения интенсивной терапии.

По состоянию на 31 мая мероприятия в закрытых помещениях могут проводиться при скорплени 100 человек вместо нынешних 50-ти, а количество участников массовых мероприятий вне помещений может увеличиться с 100 до 300 человек.

Но, по заявлению швейцарского правительства, дискотеки и концерты по-прежнему запрещены.

Что касается работы из дома, то с 31 мая у граждан больше нет обязанности работать из дома, если сотрудники регулярно проходят тестирование.

Решение о том, надо ли и дальше снимать ограничения, власти Швейцарии примут 26 мая.

Берн, Елена Васильева

Берн. Другие новости 13.05.21

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