Словакия станет второй страной в ЕС, разрешившей применять «Спутник V»

Словакия определилась со своим отношением к российской вакцине против ковида. Она станет второй после Венгрии страной, которая предложит российскую вакцину Sputnik-V своему населению. Об этом заявил министр здравоохранения страны Владимир Ленгварский. «Я ожидаю, что мы также включим Sputnik V в программу вакцинации в начале июня, – сказал он. – В настоящее время мы разбираемся с логистикой схемы вакцинации, поскольку российская вакцина имеет другой метод введения, чем вакцины, которые мы использовали до сих пор. Также надо провести сортировку сети центров вакцинации. Ясность наступит через одну-две недели».

В марте Европейское агентство по лекарственным средствам начало непрерывный обзор вакцины Sputnik V, но до сих пор не рекомендовало ее экстренное использование в странах Европейского Союза.

Венгрия начала использовать «Спутник V» в январе текущего года, когда ЕС испытывал трудности с поставками вакцины.

ЕС на данный момент разрешил четыре вакцины против Covid-19: Comirnaty, Moderna, Vaxzevria (ранее называвшуюся Covid-19 Vaccine AstraZeneca) и J&J's Janssen.

Братислава, Елена Васильева

Братислава. Другие новости 13.05.21

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