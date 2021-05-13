Индийский вариант ковида может быть более заразен – ВОЗ

Вариант Covid-19 B.1.617 может быть более заразным, что может способствовать росту числа случаев заболевания в Индии. Таковы данные экспертов Всемирной организации здравоохранения, озвученные в минувшую среду.

«У нас есть некоторые доказательства повышенной трансмиссивности, – рассказала на пресс-конференции Мария Ван Керхове, технический руководитель ВОЗ по Covid-19. – Есть исследования, которые изучают возможность передачи. Они смотрят на степень тяжести, и они смотрят на влияние диагностики, лечения и действие вакцин».

Во вторник ВОЗ опубликовала свой еженедельный эпидемиологический отчет, в котором говорится, что этот вариант все чаще встречается во многих странах. По данным ВОЗ, вариант B.1.617 наиболее распространен в Индии.

Ван Керхове также сообщила СМИ, что всплеску заболеваемости в Индии способствуют несколько факторов, в том числе усиление социальной активности и смягчение антиковидных мер.

«Некоторые из этих вызывающих озабоченность вариантов вируса имеют мутации, например, которые позволяют вирусу легче проникать в клетку, поэтому они могут легче заразить вас. Это не означает, что способы передачи или способ распространения разные, просто новым вариантам легче заразить кого-то другого», – сообщила эксперт ВОЗ.

Ван Керкхове также отметила, что в ситуации быстрого распространения, подобной тому, что наблюдается в Индии, важно, чтобы люди сохраняли профилактическую практику – избегали скученности, соблюдали меры гигиены, носили маски и т.д.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 13.05.21

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