Эйфелева башня откроется для посетителей 16 июля

Эйфелева башня, закрытая для публики из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией нового типа, возобновит свою работу летом 2021 года. Как сообщает газета «Фигаро», пускать посетителей на нее станут с 16 июля. Загрузку лифтов разрешили только на уровне 25 процентов от обычной пропускной способности.

«Этим летом пропускная способность составит 10 000 посетителей в день, то есть такой же уровень посещаемости, как и летом 2020 года, против 25 000 в докризисный период. Операционная компания прогнозирует дефицит в 70 миллионов евро по выручке на 2021 год», – сообщает «Фигаро.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 20.05.21

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