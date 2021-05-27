Детский сад показал в соцсетях радугу и получил от хейтеров за пропаганду ЛГБТ

Детский сад в Попрадепопал под шквал критики в соцсетях, когда выставил фото с детского утренника с радугой, сообщило издание SME daily. Дело в том, что радуга, в числе прочего, является символом представителей ЛГБТ.

«В связи с тем, что у нас есть тема недели «Приключение капли воды», у нас было представление на эту тему. Приносим свои извинения за символ, изображенный на одной фотографии. Это должно было показать, что после дождя и восхода солнца появится радуга. Мы понимаем, что это была ошибка, мы не хотели выражать никаких симпатий к ЛГБТ-сообществу», – говорится в официальном заявлении руководства детского сада.

«Мы очень сожалеем о нападках от людей, которых мы даже не знаем. Все можно решить спокойно и по-человечески. Все делают ошибки, и действительно они были непреднамеренными», – добавили в руководстве детского сада.

Ежедневная газета словацкая газета SME назвала извинения детского сада шокирующими. «Публичное дистанцирование от сообщества ЛГБТ является примером того, как борьба с правами сексуальных меньшинств проникает в учреждения с самыми маленькими детьми, вызывая опасения перед пропагандой ЛГБТ и как нетерпимые и необразованные люди ищут врага там, где его нет, в том числе в невинном символе и явлении природы», – говорится в статье.

По данным цитируемой словацкой газеты, это фатальное следствие ненависти к инаковости и нетерпимости в Словакии. «Детский сад определенно не должен терпеть это давление», – заключает газета SME.

Попрад, Елена Васильева

Попрад. Другие новости 26.05.21

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