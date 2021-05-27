Швейцария разрешает общепиту принимать гостей внутри кафе и отменяет удаленку

Швейцария готовится еще больше ослабить ограничения, связанные с коронавирусом с грядущего понедельника.

В заявлении правительства, опубликованном в среду, говорится, что Швейцария разрешает работу всего общепита и отменяет удаленку.

«Федеральный совет идет дальше, чем было предложено в ходе консультации, особенно в отношении мероприятий, частных встреч и ресторанов. Тем самым он реагирует на улучшение эпидемиологической ситуации, – говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии. – Число случаев коронавируса продолжает падать. Кроме того, к концу месяца в большинстве кантонов будет завершена вакцинация людей, подвергающихся особенно высокому риску».

Согласно заявлению, с понедельника рестораны снова смогут обслуживать гостей в закрытых помещениях с максимум четырьмя людьми за столом. Кроме того, рестораны больше не должны закрываться с 23:00 до 6:00.

Для публичных мероприятий лимит собраний в помещении увеличится с 50 до 100 человек, а лимит собраний на открытом воздухе увеличится со 100 до 300 человек.

Для частных собраний Федеральный совет Швейцарии увеличивает лимит с 10 до 30 человек для собраний в помещении и с 15 до 50 человек на открытом воздухе.

«Работа на дому будет скорее рекомендацией, чем требованием для предприятий, которые проводят еженедельное тестирование. Возвращение в офис должно быть постепенным, чтобы не поставить под угрозу процесс вакцинации персонала», – говорится в заявлении правительства.

Федеральный совет также начнет пилотные публичные мероприятия с 1 июня.

Берн, Елена Васильева

Берн. Другие новости 27.05.21

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