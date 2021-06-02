Четыре подростка делали селфи на рельсах – двое попали под поезд

ЧП в Словакии – во вторник четыре тринадцатилетних девочки решили сделать селфи на железнодорожных путях в районе Девинска-Нова-Вес в Братиславе. Двум девушкам удалось убежать от подъезжающего поезда, еще двоим – нет. Одна погибла на месте, вторую – госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Пресс-секретарь службы спасения Алена Крчова позже подтвердила, что удалось спасти только одну девушку. «В связи с тем, что это несовершеннолетние, разглашать дополнительную информацию невозможно», – отметила пресс-секретарь. Движение поездов было парализовано в обоих направлениях на несколько часов.

По данным сайта tvnoviny.sk, поезда шли сразу в обоих направлениях, и две девушки не смогли спастись.

Сайт pluska.sk утверждает, что девушки распивали спиртное прямо на рельсах, но официально эта информация не подтверждена.

Братислава, Елена Васильева

Братислава. Другие новости 01.06.21

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