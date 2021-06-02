В Великобритании впервые за год не зафиксировано смертей от ковида

Органы здравоохранения Великобритании сообщили о том, что в стране не зафиксировано летальных исходов от ковида за последние сутки. По данным Университета Джонса Хопкинса, такая ситуация наблюдается впервые с конца июля прошлого года. Однако в Соединенном Королевстве сохраняются опасения по поводу новой вспышки эпидемии, в основном из-за варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии. Из-за сложившейся ситуации Шотландия приостановила планы по ослаблению ограничений.

Всего за 24 часа в Великобритании было зарегистрировано 3165 новых случаев заражения, что больше, чем общая статистика понедельников за последние недели. Напомним, что в Великобритания лидирует среди стран Европы по летальности от коронавируса – ее показатель почти достиг 128 000 человек. В целом власти сообщили о почти 4,5 миллионах подтвержденных случаев заражения коронавирусом по стране за все время пандемии.

Власти Великобритании недавно выразили обеспокоенность по поводу распространения варианта коронавируса из Индии, который, по словам ученых, более заразен, чем большинство предыдущих версий вируса. Премьер-министр Борис Джонсон недавно заявил, что правительству, возможно, придется отложить планы ослабления коронавирусных ограничений, которые оно первоначально обещало вводить с 21 июня, из-за ухудшения ситуации. Некоторые эксперты заявили в понедельник, что страна находится на грани третьей волны пандемии.

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен объявила во вторник, что она приостановила план по ослаблению ограничений в Шотландии, потому что регион все еще находится на «чувствительной и хрупкой точке» в борьбе с болезнью.

Таким образом, большинство частей Шотландии останутся на втором уровне закрытия, за исключением нескольких наименее затронутых регионов, которые перейдут на первый этап, где можно, например, разрешить собираться вместе большему количеству людей. Город Глазго, который до сих пор был единственным в Шотландии, находящимся на третьем этапе коронавирусных ограничений, в котором, помимо прочего, в кинотеатрах, стадионах и ресторанах не разрешается подавать алкоголь, перейдет на второй этап.

В целях предотвращения распространения других потенциально опасных вариантов коронавируса крупнейший аэропорт Лондона Хитроу во вторник выделил один из своих терминалов для прибытия пассажиров из всех стран, которые британское правительство считает опасными. Сейчас их 43, включая Индию, Бразилию и Южную Африку. Жители Соединенного Королевства, возвращающиеся из этих стран, по прибытии проходят обязательный 10-дневный карантин в утвержденных государством отелях.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 02.06.21

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