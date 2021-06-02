В Аргентине ведущая новостей похоронила писателя Уильяма Шекспира, который первым в мире получил прививку от ковида и умер

В Аргентине популярная телеведущая в эфире объявила о кончине великого английского писателя Шекспира после прививки от коронавируса.

Дело в том, что прошлой неделе британские СМИ сообщили о смерти второго в мире человека, вакцинированного от Сovid-19, речь шла о 80-летнем Уильяме Шекспире. Пенсионер из Ковентри был вакцинирован в декабре прошлого года, и после 90-летней Маргарет Кинан стал вторым человеком в мире (за пределами тестовой группы), получившим вакцину. Шекспир умер в прошлый четверг от инсульта, который, по словам врачей, не имел ничего общего с коронавирусом или вакцинацией.

Данную новость решили протранслировать и в Аргентине. Известная аргентинская ведущая Ноэлия Новилло, которая работает на Canal 26, так прокомментировала сюжет о пенсионере: «У нас есть сообщение, которое шокировало всех нас, учитывая масштаб этого человека. Мы имеем в виду Уильяма Шекспира и его смерть. Вы узнаете от нас, как и почему это произошло. Как известно, это один из важнейших английских писателей – лично для меня маэстро. Он был первым человеком, получившим вакцину от коронавируса, теперь он умер в Англии в возрасте 81 года», – сообщила ведущая.

Новость, конечно же, стала хитом в соцсетях, поэтому телеведущей пришлось долго оправдываться за свою ошибку том духе, что она вообще имела в виду не то, что сказала.

В соцсетях тут же появились шутливые комментарии: «В конце концов, ошиблись всего на несколько веков». Или: «Не будем оплакивать Уильяма Шекспира. Он жил той жизнью, которую хотел, и веками доставлял людям радость». «Так много шума по поводу Уильяма Шекспира, но почему не говорят, что он уже несколько столетий не писал хитов? Его значение явно переоценено», – написал еще один пользователь.

Позже аргентинская ведущая все же извинилась за свою оплошность. «Каждый может ошибиться, и я здесь, чтобы столкнуться со своей. Учитесь на своих ошибках».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 02.06.21

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