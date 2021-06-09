Европейский парламент одобрил введение ковид-паспортов

Европейский парламент в среду одобрил введение так называемых ковидных паспортов. Они предназначены для того, чтобы позволить всем гражданам ЕС с помощью единого сертификата подтвердить свой иммунный статус по отношению к коронавирусу – в нем будет иметься информация о том, переболел ли человек, когда и с каким результатом он сдавал ПЦР-тесты на инфекцию, прошел ли он вакцинацию от ковида. Государства Союза должны признать новый документ для трансграничных поездок по ЕС с начала июля 2021 года.

Цифровой сертификат под названием «EU covid» будет выдаваться в виде QR-кода в электронном или распечатанном виде.

«Я рад, что Европа в очень короткие сроки согласовала форму собственных Сovid-паспортов. Это наш билет на бесплатное путешествие по ЕС. Когда мы подводим итоги того, что сработало и что не удалось во время пандемии, паспорт Сovid может быть примером того, как Брюссель может действовать очень быстро», – рассказала СМИ чешка Дита Чаранзова, вице-президент Европейского парламента.

«Чехия очень поддержала их реализацию. Мы даже были одними из первых, кто прошел соответствующие технические тесты и зарегистрировался в шлюзе, который проверяет функции безопасности и подлинность выданных сертификатов», – добавила Чаранцова.

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 09.06.21

Политический кризис в Северной Македонии: оппозиция блокирует движение транспорта на улицах городов. / Болгарский истребитель рухнул в Черное море. / Сербия ведет консультации с Россией накануне переговоров с Приштиной. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»