В центре Праги 300 человек протестуют против введения ковид-паспортов

Несколько десятков человек собрались в среду утром в центре Праги на Малостранской площади возле Палаты депутатов, чтобы выразить свое несогласие с введением так называемого паспорта covid. Полиция следит за порядком, сообщает новостной портал novinky.cz.

По словам корреспондента портала, который следит за ситуацией на месте, на площади находится около 300 человек, некоторые с транспарантами, другие – выкрикивают различные лозунги против правительства и его действий во время пандемии коронавируса.

Протестующие заняли перекресток улиц Malostranské náměstí и Sněmovní, где они свистят и кричат ​​машинам, направляющимся в нижнюю палату парламента.

За порядком следит полиция, которая старается держать протестующих скученно, чтоб они не блокировали движение транспорта.

Напомним, что сегодня Европарламент одобрил введение в ЕС ковид-паспортов, которые позволят гражданам, имеющим их, перемещаться по территории Евросоюза.

Кроме того, сегодня Палата депутатов Чехии обсудит поправку к Закону об общественном здравоохранении на внеочередном заседании, что позволит ввести так называемые сертификаты covid, которые позволят владельцам доказать, что они переболели ковидом или были от него вакцинированы.

По мнению критиков ковид-паспортов, их введение дискриминирует тех, кто отказывается от вакцинации и тестирования. Они утверждают, что это делает их гражданами второго сорта и рассматривают это как инструмент для дальнейшего ограничения свобод.

Многие также ставят под сомнение вакцинацию и разрабатывают теории заговора на эту тему, они активно продвигают антинаучные идеи о массовом чипировании населения с помощью новых вакцин, изменении ДНК человека или превращения людей в передатчиков отрицательной энергии.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 09.06.21

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