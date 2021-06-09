С британского полуострова перед саммитом G7 убрали всех бродяг

На британском полуострове Корнуолл идут последние приготовления перед саммитом «Большой семерки», который начнется в субботу. Жители этого живописного уголка Англии готовятся к наплыву посетителей, а полиция тем временем усиливает меры безопасности, сообщает «Евроньюс». Одним из таких шагов стала эвакуация бездомных и их размещение за пределами региона. Такие распоряжения властей и действия стражей правопорядка вызвали гнев и возмущение благотворительных организаций.

«Некоторые бездомные люди остались в машинах, другие оказались в палатках, многие были размещены за пределами Корнуолла. Но все эти люди родились и выросли здесь, в Ньюки, где мы находимся. Теперь их поселили в гостиничных номерах в Плимуте и Окхэмптоне, которые находятся за много-много миль отсюда. И это непростительно», – считает Моник Коллинс, менеджер благотворительной организации «Новый ключ».

В среду в Европу для участия в саммите отправляется президент США Джо Байден. Ожидается, что в четверг он проведет переговоры с премьр-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Европейская поездка Байдена завершится встречей с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. Это будут первые переговоры между лидерами двух стран.

Лондон, Елена Васильева

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