В Германии существенно упала статистика по заражению коронавирусом

Германия сообщает о существенном снижении ежедневного числа инфицированных коронавирусом нового типа. В минувший вторник в стране было зарегистрировано 1455 новых случаев ковида. Неделю назад власти Германии отчитывались о 3254 случаях. Число новых случаев за семь дней на 100 000 населения упало до 13,2; неделю назад их было 15.5. Репродукция вируса снизилась с 0,77 до 0,72.

В Германии, население которой составляет 83 миллиона человек, с начала пандемии COVID-19 заразились 3 миллиона 718 тысяч человек и 90 074 человека умерли.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 16.06.21

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