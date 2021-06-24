В Афинах иеромонах облил кислотой семерых епископов

В Афинах арестован 37-летний иеромонах, обливший кислотой семерых епископов.

Как сообщает «Евроньюс», он принес канистру в монастырь Петраки, где проходил синодальный суд и рассматривался вопрос о лишении его сана за хранение наркотиков. Во время оглашения приговора подсудимый плеснул кислотой в сторону членов суда.

Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним размышляет: «Из-за отчаяния? Или из чувства мстительности? Я не знаю, что заставило его достать бутыль с едкой жидкостью, возможно, с купоросом.Он неожиданно схватил канистру и облил всех членов суда».

Помимо священнослужителей пострадали пришедшие на помощь полицейский и два сотрудника церковного суда. Министр здравоохранения Василис Кикилиас комментирует: «Это беспрецедентный случай, трагическое событие. Мы поспешили оказать нашим митрополитам первую помощь. Сейчас необходимо оценить их состояние, чтобы они могли проходить дальнейшее лечение».

Сообщается, что у троих пострадавших – серьезные ожоги лица, им предстоит длительное восстановление.

Афины, Елена Васильева

Афины. Другие новости 24.06.21

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