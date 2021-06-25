Мощный торнадо обрушился на Чехию: есть погибшие, ранены сотни человек (ВИДЕО)

По предварительным данным, три человека погибли и около 200 пострадали в результате торнадо, которое обрушилось вечером 24 июня на чешский регион Южная Моравия, сообщает издание Novinky.cz. По другим данным, число пострадавших достигает трех сотен. Удар стихии вызвал многочисленные разрушения в городе Годонин и в семи селах рядом с ним. Полностью разрушены четыре деревни. Более 40 тысяч семей остались без электроснабжения.

Спасатели разбирают завалы в пострадавших населенных пунктах, под которыми остаются люди, и не исключают, что число жертв может увеличиться. На месте работают тяжелая техника и кинологи с собаками.

Сила торнадо достигала трех-четырех степеней из пяти, то есть его скорость превышала 300 километров в час. Также в регионе прошел град размером с теннисный мяч, передает Чешское телевидение. Многие пострадавшие получили ранения от града, сообщила представитель службы спасения Южно-Моравского края Микаэла Ботова.

На пострадавшей из-за торнадо территории Южной Моравии остановлен общественный транспорт, блокировано железнодорожное сообщение на 22 участках.

Спасатели сообщили, что некоторые участки дорог закрыты из-за упавших деревьев и столбов освещения, и призывали население отказаться от поездок в разрушенные села, даже имея добрые намерения помочь пострадавшим.

В регионе объявлена чрезвычайная ситуация, на помощь чешским спасателям и медиками прибыли их коллеги из Словакии и Австрии.

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова уже пообещала Южной Моравии финансовую помощь в размере 10 млн крон. Местные власти планируют выделить еще 500 млн крон.

Прага, Наталья Петрова

Прага. Другие новости 25.06.21

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