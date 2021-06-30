В Великобритании родила 11-летняя девочка, семья не знала о беременности

В Великобритании одиннадцатилетняя девочка родила ребенка. По мнению врачей, возможно, она стала самой молодой матерью в стране. Хотя мать и ребенок в порядке, из-за юного возраста девочки сейчас проводится расследование, чтобы выяснить, как могло произойти оплодотворение.

Как сообщает The Sun, девочка родила преждевременно в больнице примерно на 30 неделе беременности. Как только мать и ребенок попали под опеку медиков, было начато расследование, чтобы выяснить, как могло случиться, что такая молодая девушка забеременела.

Родственники девушки якобы не знали о беременности, и вообще не были в курсе, что подросток вел активную половую жизнь. Пока неизвестно, занималась ли она сексом добровольно или стала жертвой преступления.

«Это был огромный шок для всех, теперь это забота экспертов. На данный момент важно, чтобы она и ребенок в порядке. Конечно, есть и ряд других вопросов», – сказал британской газете источник, близкий к семье.

По словам врачей, это самый молодой известный человек, родивший ребенка в Великобритании. До сих пор таковым считался эпизод, произошедший в 2006 году, когда родина девушка 13-ти лет, которую изнасиловал 14-летний старший брат. Младенец был отдан для усыновления.

«Существует высокий риск осложнений для здоровья во время таких родов», – рассказала доктор Кэрол Купер, добавив, что тайная беременность, когда женщина и ее окружение не подозревают о происходящем, происходит примерно в одной из 2500 беременностей.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 30.06.21

«Мы отрубим тебе голову…» Бывший спецпредставитель США заявил об угрозах в свой адрес. / Российских хакеров обвинили в кибератаке на банковскую систему Германии. / Сборная Хорватии на Евро-2020 пропагандировала фашизм. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»