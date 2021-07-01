Французов хотят заставить забирать с собой из ресторанов все недоеденное и недопитое

Во Франции с 1 июля рестораны обязали предоставлять клиентам многоразовую или перерабатываемую посуду для недоеденной еды. Данное требование обусловлено законом законом о борьбе с пищевыми отходами, которых в сфере общественного питания весьма значительно.

Как сообщает газета «Фигаро», на конечное потребление, то есть на потребителя, во Франции приходится 33% от общего количества продуктов питания, потраченных впустую.

Французы приняли инициативу забирать с собой домой еду и недопитые напитки неоднозначно – такой привычки у них нет. Многоразовые контейнеры они уже прозвали «собачьими сумками».

Кстати, такой опыт борьбы с отходами уже распространен в США и в Азии. « В Соединенных Штатах, в Азии или даже на Ближнем Востоке порции большие, а блюда праздничные, в то время как во Франции тарелки, как правило, менее объемные и подаются более индивидуально. Кроме того, во многих семьях детей учат доедать, – объяснил Дени Куртиад, заведующий отделением в ресторане Алена Дюкасса на Plaza Athénée, в Le Figaro Madame.

Еще одно препятствие на пути развития культуры доедания во Франции – нежелание французов эти контейнеры просить у персонала. Согласно опросу YouGov, проведенному в 2014 году, просить сложить недоеденную еду с собой сложно для 15,1% респондентов. 11,1% сочли неуместным, а 5,1% – связали доедание еды дома с антисанитарией. Наконец, 33,8% французов сочли такую ​​практику просто ненужной. С тех пор новых опросов на данную тему во Франции не прводилось.

Париж, Елена Васильева

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