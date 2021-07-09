Противозачаточные таблетки будут продаваться в Великобритании без рецепта

В Великобритании аптеки могут начать продавать женщинам противозачаточные таблетки без рецепта. Решение было принято британским агентством по наркотикам MHRA. Таким образом можно будет получить противозачаточное средство без эстрогена. Как пишет The Guardian, это новаторское решение, которое облегчит доступ к противозачаточным средствам для гораздо более широкого круга девушек и женщин.

«Фармацевты обладают достаточным опытом, чтобы консультировать женщин о том, безопасны ли и подходят ли для них гестагенные противозачаточные таблетки, а также предоставлять им всю необходимую информацию», – сказала Джун Рейн из MHRA. По ее словам, решение продавать противозачаточные средства без рецепта – «хорошая новость для женщин и семей».

В аптеках можно будет получить без рецепта только гормональные контрацептивы гестагена, то есть таблетки, не содержащие эстрогенов. По рецепту эти таблетки отпускаются бесплатно. Использование таблеток эстрогена сопряжено с определенными рисками, например, в виде тромбоза глубоких вен, и поэтому будет по-прежнему назначаться только по рецепту врача.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 09.07.21

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