Немецкие врачи больше не боятся четвертой волны ковида

Паника и страх перед четвертой волной коронавируса неуместны. Так считает Гернот Маркс – президент Немецкой ассоциации интенсивной и неотложной медицины. По его мнению, четвертая волна из-за вакцинации будет полностью отличаться от всех предыдущих. Гернот Маркс считает, что коронавирус становится обычным гриппом с точки зрения реанимации и поэтому немецкие врачи в отделениях интенсивной терапии больше не боятся новых всплесков заболеваемости. «Мы не боимся и, конечно же, не запаниковали», – рассказал Маркс в интервью Handelsblatt.

В отделениях интенсивной терапии немецкие специалисты ожидают значительно меньшего количества пациентов, чем в то время, когда инфекция бушевала сильнее всего. «Пациенты с Сovid-19 попадут в отделения интенсивной терапии, но их уровень заболеваемости будет не выше среднего», – сказал Маркс – Ситуация будет такая же, как и в случае с гриппом. Даже во время эпидемии гриппа некоторые инфекции попадают в отделение интенсивной терапии. С точки зрения реанимации коронавирус становится обычным гриппом».

Однако то, как будут выглядеть осень и зима, зависит от прививок. По мнению Маркса, чем выше темпы вакцинации, тем легче ситуация. Поэтому врач призывает всех ставить прививки.

«Я думаю, что при уровне вакцинации около 85 процентов мы можем обойтись без каких-либо мер», – сказал он. До тех пор, по словам Маркса, необходимо будет носить маски, особенно в закрытых помещениях, кроме того, необходимо сохранять социальную дистанцию и тестироваться.

Он сторонник всех мер, которые помогут вакцинировать как можно больше людей: «Мы также должны взять пример кампаний, например, в США, где их поощряют к вакцинации, например, с помощью розыгрышей призов стоимостью в сотни тысяч евро».

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 09.07.21

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