Дельта-штамм может стать доминирующим во Франции уже в выходные

Дельта-штамм коронавируса может стать доминирующим во Франции уже в эти выходные. Такое заявление для СМИ сделал министр здравоохранения страны Оливье Веран.

«Штамм на 60% более заразный и рискует спровоцировать «явление, очень похожее на то, что мы пережили прошлым летом», – спрогнозировал Веран.

В то время как в начале июня 2021 года дельта-штамм выявлялся только в 5% заражений, в первую декаду июля он близок к тому, чтобы занять доминирующее положение. Особенно медиков беспокоит его высокая контагиозность: «Вариант дельта на 60% более заразен, чем другие штаммы вируса. Он постепенно заменяет собой все другие вирусы», – рассказал министр Веран. – Самое главное – это динамика эпидемии: каждую неделю заражений примерно на 50% больше, чем в предыдущую. Это то, что мы испытывали уже в начале прошлых волн».

Министр также добавил: «Есть явление, очень похожее на то, что мы испытали прошлым летом: вирус в основном поражает молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет, в основном они болеют не тяжело, но эта возрастная группа слабо вакцинирована».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 08.07.21

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