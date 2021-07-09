Pfizer и BioNTech намерены запросить у регулирующих органов разрешение на вакцинирование третьей дозой

Pfizer и BioNTech объявили, что в ближайшие недели они обратятся к регулирующим органам, включая FDA в США и EMA в ЕС, с просьбой разрешить применение третьей дозы вакцины против Covid.. Этот шаг был сделан после первоначальных «обнадеживающих» данных клинического испытания, которые показали, что третья бустерная инъекция увеличивает уровень антител в 5-10 раз против родительского штамма и бета-варианта по сравнению с первыми двумя дозами.

Фармацевтические компании планируют в ближайшее время опубликовать более точные данные, сообщает ANSA.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 09.07.21

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