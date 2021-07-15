Чехи увлеклись написанием завещаний

13 419 завещаний написали чехи за первое полугодие 2021 года. Это почти на 2 тысячи больше, чем за соответствующий период 2020 года, сообщает сайт novinky.cz. Это пока самый высокий показатель за последнее время, уточняет Нотариальная палата Чехии. «Первые два квартала этого года уже показывают, что в этом году мы можем ожидать увеличения числа последних завещаний на тысячи», – рассказал Радим Нойбауэр, президент Нотариальной палаты.

«Люди обычно предотвращают возможные споры между родственниками, которые могут возникнуть после их смерти, или они хотят предотвратить наследование в соответствии с законными классами наследования», – добавил он.

По словам Нойбауэра, чехи передают свое имущество не столько родственникам, сколько друзьям или учреждениям. Такие нюансы возможно оговорить только в завещании.

Каждое завещание, составленное нотариусом, вносится в реестр. Таким образом, хозяин имущества может быть уверен, что после своей смерти наследник получит имущество в соответствии с завещанием.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 15.07.21

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