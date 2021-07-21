Во Франции запретили короткие авиаперелеты

Парламент Франции окончательно утвердил законопроект, касающийся борьбы с изменением климата. Документ поощряет чистый автотранспорт, ремонт жилья для повышения его энергоэффективности. Как сообщает «Евроньюс», с принятием данного закона во Франции под запрет попадают внутренние авиаперелеты на короткие расстояния.

Однако французские экологи все равно недовольны, они считают, что этих мер недостаточно для двукратного снижения выбросов CO2 к 2030 году (от уровня 1990).

Отметим, что вместо авиасообщения во Франции возобновляют практику ночных поездов, на которых можно «экологически чище» добраться, к пример, из Парижа в Ниццу. Путешествие как раз займет всю ночь.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 21.07.21

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