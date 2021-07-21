В музеи и театры Франци теперь можно попасть только с «цифровым пропуском»

С 21 июля 2021 года во Франции, чтобы пойти в кино, музей или спортивные сооружения, необходимо предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Вся эта информация должна быть зашила в «цифровые пропуска» – для их владельцев будут возможны посещения музеев, театров и других культурно-развлекательных учреждений.

Все это – часть последовательной программы президента Макрона, нацеленной на поголовную вакцинацию населения.

Накануне ввода в действие «пропусков здоровья» во французских городах образовались длинные очереди из желающих сдать тесты на ковид, сообщает «Евроньюс». Новые правила требуют предъявлять на входе в музей или кинотетатр с вместимостью от 50 человек электронное подтверждение о вакцинации, отрицательный тест или отметку о недавно перенесенном заболевании.

Меры принимаются на фоне роста числа заражений. Министр здравоохранения Оливье Веран напомнил: «Вчера у нас зафиксировали 18 тысяч случаев заражения за сутки. Это значит, что за неделю распространение вируса выросло на 150%. Но у нас есть оружие – вакцина».

Но пока после полутора лет пандемии статистика о разгуле дельта-штамма, кажется, пугает в основном медиков и чиновников. На пляжах испанской Майорки туристы веселятся как ни в чем не бывало. О масках и правилах дистанцирования здесь, похоже, забыто. Местные жители говорят, что Майорка сегодня – остров отчаянных сумасшедших.

Впрочем, на фоне заявлений представителей власти страны о том, что во Франции началась четвертая волна коронавируса, не исключено, что вскоре будут вводиться новые ограничительные меры.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 21.07.21

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