Тающие ледники создали более тысячи новых озер в швейцарских Альпах.

По данным новостного сайта swissinfo.ch, с конца так называемого малого ледникового периода, то есть с середины XIX века, таяние ледников в альпийских горах Швейцарии привело к образованию около 1200 новых озер. Исследователи также обнаружили, что всего за десятилетие между 2006 и 2016 годами образовалось около 180 ледниковых озер. Изменение климата резко меняет ландшафт.

С 1850 года из-за таяния ледников в Швейцарских Альпах образовалось почти 1200 новых озер, и около тысячи из этих молодых водоемов существуют до сих пор. Менее четверти таких относительно недавно образовавшихся озер позже либо сократились, либо полностью исчезли.

Группа ученых из Цюрихского университета и Швейцарского федерального института водных наук и технологий (Eawag) обнаружила это, проанализировав аэрофотоснимки и собрав все данные об альпийских ледниках, их таянии и грунтовых водах.

Первоначальный пик образования озер пришелся на период с 1946 по 1973 года, когда, по мнению экспертов, ежегодно создавалось в среднем восемь новых озер.

Также выяснилось, что процесс ускорился. В швейцарских альпийских регионах в период с 2006 по 2016 год образовалось около 180 существующих ледниковых озер, когда ежегодно появлялось около 18 новых водоемов. По мнению экспертов, это «видимое свидетельство изменения климата в Альпах».

Тогда из-за этих событий площадь акватории здесь увеличивалась примерно на 400 квадратных метров в год, отмечает научный сервер Phys.org.

«С одной стороны, нас удивили сами цифры, с другой – значительное ускорение процесса таяния», – рассказал The Daily Mail исследователь Дэниел Одерматт из Eawag Institute.

«В начале проекта мы рассчитывали открыть несколько сотен ледниковых озер. Сейчас их более тысячи, а только за последнее десятилетие их было около 180», – добавил он.

По данным исследователей, в то же время ледники в Швейцарии потеряли два процента своего объема только за последний год.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 22.07.21

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