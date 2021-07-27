Франция вводит обязательную вакцинацию медиков, социальных работников, спасателей и пожарных

С 1 августа Франция намерена вакцинировать от коронавируса всех сотрудников медицинских и социальных учреждений, а также пожарных и спасателей. Это предполагает принятие закона, окончательная версия которого была одобрена французским парламентом в понедельник вечером после затяжных дебатов.

В итоге из получившегося текста исчезло спорное положение, которое позволяло увольнять сотрудников упомянутых учреждений, если они отказывались от вакцинации. Но закон дает возможность приостановить выплаты им зарплаты. Коме того, закон расширяет сферу сипользования паспортов здоровья, содержащих информацию о ковидном статусе владельца. До сих пор они были нужны для посещения кинотеатров, театров или музеев.

С августа паспорта здоровья понадобятся для того, чтобы попасть в рестораны, торговые центры, для посещения медицинских учреждений, перелетов на внутренних рейсах, для поездок на поезде, а также для поездки на Корсику и в заморские территории Франции. Для молодых людей паспорта здоровья не будут применяться до 30 сентября, когда начнется вакцинация этой возрастной группы.

Национальное собрание приняло закон 156 голосами против 60 при 14 воздержавшихся. Утвержденными мерами правительство реагирует на резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом в последние недели. В минувшие выходные десятки тысяч французов в очередной раз выступили против ковидных ограничений. Однако президент Эммануэль Макрон возмущения населения не одобрил.

«Какова ценность вашей свободы, если вы говорите:«Я не хочу делать прививку», А если вы заразите вашего отца, вашу мать или меня завтра? Ваша свободна заканчивается там, где начинается моя», – отметил Макрон во время посещения медицинского учреждения во Французской Полинезии. «Из-за вашей свободы вы можете столкнуться с тяжелым течением COVID-19 и оказаться в больнице. Мы видим это повсюду: когда вы вакцинированы, вы защищены и вряд ли сможете передать вирус», – добавил Макрон.

В этом контексте французские СМИ предупреждали, что протестующие, критикующие паспорта здоровья, не представляют большинство общества. Согласно опросу социологического института Elabe, проведенному для BFM TV, 76 процентов французов поддерживают обязательную вакцинацию медицинских работников. Явное большинство также согласны с расширением действия ковидных паспортов здоровья.

После того, как закон был принят, министр здравоохранения Оливье Веран заверил, что обязательство по подтверждению своего ковидного статуса будет действовать только на временный период, во время чрезвычайной ситуации. Первоначально правительство предлагало обозначить срок действия паспортов 31 декабря 2021 года, но парламент назначил дату 15 ноября. Продление должно быть одобрено депутатами.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 27.07.21

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