В Чехии полиция два дня ловила крокодила, сбежавшего из частного зверинца

Три десятка чешских правоохранителей два дня искали крокодила. Земноводное сбежало от хозяина в субботу в Остраве-Грабувке (Чехия). Обнаружить его удалось только во вторник, 27 июля. Как оказалось, опасный питомец прятался в подвале дома своего заводчика.

Владелец крокодила объявил об его исчезновении в только понедельник около полудня. В розыске опасной рептилии приняли участие 30 сотрудников правоохранительных органов.

Обстоятельствами содержания рептилии без разрешения государственной ветеринарной администрации заинтересовалась полиция и ветеринарные службы. Владельцу грозит штраф до миллиона чешских крон за нарушение закона – сообщает чешское издание Novinky.cz

Прага, Александр Никифоров

Прага. Другие новости 27.07.21

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