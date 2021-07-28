В Германии привили половину населения

Министр здравоохранения Германии объявил в среду, 28 июля, что более половины населения страны в настоящее время полностью вакцинировано от Covid-19. Данное достижение происходит на фоне роста числа инфицированных новыми штаммами ковида.

«Каждый второй немец (50,2%, или 41,8 миллиона) полностью защищен вакцинами, 61,1% (50,85 миллиона) граждан были вакцинированы хотя бы один раз. Чем больше людей будет вакцинировано сейчас, тем безопаснее будет осень и зима!» – написал Йенс Шпан в своем Твиттере.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 28.07.21

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