В Германии официально объявили о четвертой волне ковида

В Германии началась четвертая волна пандемии коронавируса. Об этом заявил президент немецкого института общественного здравоохранения имени Роберта Коха Лотар Вилер в ходе видеоконференции с министром, отвечающим за канцелярию в федеральном правительстве Хельге Браун и руководителями канцелярий 16 земель Германии.

Но решение о том, как действовать дальше, будет принято только 10 августа, когда состоится следующая конференция между канцлером Ангелой Меркель и главами федеральных земель для принятия решения о новых, сдерживающих пандемию, мерах.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 28.07.21

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