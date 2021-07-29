На литовско-белорусской границе в минувшие сутки задержано рекордное число беженцев. Власти Литвы сообщают, что смогли остановить 170 человек. За текущий год общее число нелегалов, идущих транзитом с территории Беларуси, уже превысило 3 тысячи, сообщает «Евроньюс».

В приграничных районах Литвы растет напряженность. «Они не дают нам жить спокойно, – эмоционально рассказывает местная жительница. – Решили наводнить нашу деревушку. Получится, что мигрантов тут будет больше, чем нас. У нас маленькие дети, кто может гарантировать их безопасность?"

Вильнюс обвиняет Минск в целенаправленной организации транзита для мигрантов, стремящихся проникнуть в Евросоюз. Литва не готова к приему такого числа людей, главным образом это – выходцы из стран Азии и Африки. Планы по организации центров временного приема наталкиваются на протест местного населения.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить приграничный контроль и контроль за наркотрафиком в ответ за санкции, введенные против руководства станы со стороны ЕС.

Минск, Елена Васильева

Минск. Другие новости 29.07.21

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