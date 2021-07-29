В Хорватии открыли мост, который, наконец, соединил две части страны

В Хорватии в торжественной обстановке открыли мост Пелешац длиной почти 2,5 км, соединивший две части страны. До этого, чтобы проехать в район Дубровника, приходилось пересекать узкую полоску территории Боснии и Герцеговины, её единственный морской порт Неум, напоминает «Евроньюс». Такая ситуация образовалась ещё 300 лет назад: существовавшая тогда Дубровницкая республика отдала часть территории Османской империи, чтобы отгородиться от поползновений Венеции.

Границы вновь стали актуальными после распада Югославии, идея строительства моста выдвигалась ещё в 90-х. Проект сопровождался многочисленными коррупционными скандалами, а после экономического кризиса 2008 года был заморожен. Но позже Загребу удалось привлечь помощь из Евросоюза и Китая. Общая стоимость строительства – около 550 млн евро.

Дороги к мосту планируют подвести к весне следующего года, и уже летом, к туристическому сезону, должно открыться движение. Проезд по мосту будет бесплатным – таково было одно из условий выделения европейских денег.

Дубровник, Елена Васильева

Дубровник. Другие новости 29.07.21

«Буря» для меня много значит»: чемпионка Олимпиады отпразднует победу в годовщину изгнания сербов из Хорватии. / Газ в Европе подорожал до исторического рекорда. / Полиция Республики Сербской не допустит арестов за отрицание «геноцида» в Сребренице. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»