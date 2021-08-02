В Берлине на акцию протеста против коронавирусных ограничений вышли несколько тысяч человек
Европа. Другие новости 02.08.21
Граждане Сербии получат дополнительную помощь от государства. / Республика Сербская отказалась выполнять боснийский закон о запрете отрицания «геноцида». / Новый Верховный представитель по БиГ поддержал уголовное преследование за отрицание «геноцида». Читать дальше
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